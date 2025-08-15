『鬼滅の刃』舞台あいさつ鎹鴉役キャスト集結 9月6日開催で登壇者は山崎たくみ、石見舞菜香、中尾隆聖、釘宮理恵、堀江由衣、堀内賢雄、速水奨
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開御礼舞台あいさつが、9月6日にTOHOシネマズ新宿にて開催されることが決定した。登壇者は鎹鴉役の山崎たくみ、石見舞菜香、中尾隆聖、釘宮理恵、堀江由衣、堀内賢雄、速水奨となっている。
【画像】ブチギレ顔の冨岡！猗窩座との戦闘シーン…公開された『鬼滅の刃』新場面カット
本日15日より抽選の申込受付がスタートし、申込受付は24日まで。9月6日11時20分の上映回（上映後舞台あいさつ）となり、ライブビューイングも実施される。
＜イベント概要＞
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公開御礼舞台挨拶・鴉
■日時：9月6日(土) １１時２０分の上映回（上映後舞台挨拶）
■会場：TOHOシネマズ 新宿
■登壇者（予定）：山崎たくみ、石見舞菜香、中尾隆聖、釘宮理恵、堀江由衣、堀内賢雄、速水奨（敬称略）
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた大人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。全452館（通常393館＋IMAX59館）で上映中。
