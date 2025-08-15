¿··¿¥³¥í¥Ê1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê´¶À÷¼Ô¡¡²¬»³4.80¿Í¡¡¹áÀî4.53¿Í
¥Þ¥¹¥¯¡¡»ñÎÁ
¡¡²¬»³¸©¤Ï15Æü¡¢ÄêÅÀÇÄ°®¤Ë´ð¤Å¤¯Ä¾¶á1½µ´Ö¡Ê8·î4Æü～8·î10Æü¡Ë¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î´¶À÷¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤¬»ØÄê¤¹¤ë50¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï240¿Í¤Ç¡¢£±°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê4.80¿Í¡ÊÁ°½µ4.52¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏÁÒÉß»Ô(6.50¿Í)¡¢È÷Á°ÃÏ°è(6.00¿Í)¡¢È÷ÃæÃÏ°è(5.80¿Í)¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹áÀî¸©¤ÎÄ¾¶á1½µ´Ö¡Ê8·î4Æü～8·î10Æü¡Ë¤Ë¸©¤¬»ØÄê¤¹¤ë40¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê´µ¼Ô¿ô¤Ï4.53¿Í¡ÊÁ°½µ2.88¿Í¡Ë¤ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£