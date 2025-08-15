¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¡¢¥Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡¢ÆâÅÄ¤³¤È¤³¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¡õÂç²ñÏ¢ÇÆÁÀ¤¦²ÏËÜ·ë¤Ï60°Ì
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡NEC·Ú°æÂô72¡¡Âè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡Ä¹Ìî¸©¡¡·Ú°æÂô72¥´¥ë¥ÕËÌC¡á6625¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼3¾¡¤Î¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¡Ê29¡áÆüËÜ¿¨ÇÞ¡Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼2¾¡¤Î¥Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡Ê31¡á´Ú¹ñ¡Ë¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆâÅÄ¤³¤È¤³¡Ê22¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤¬¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡67¤Ç²ó¤Ã¤¿ÆÁ±ÊÊâ¡Ê19¡á¥»¥ó¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢ÀôÅÄ¶×ºÚ¡Ê25¡á²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢¹âÌî°¦É±¡Ê20¡áJ¥È¥é¥¹¥È¶ä¹Ô¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤¬1ÂÇº¹¤Î4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤ÈÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ÎÆ±»þÃ£À®¤òÁÀ¤¦²ÏËÜ·ë¡Ê26¡áRICOH¡Ë¤Ï72¤Ç²ó¤ê60°Ì¤À¤Ã¤¿¡£