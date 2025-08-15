NISSAN GT-R Premium edition T-spec 2024 model TLV出荷累計1000万台記念品

TLV出荷累計1000万台記念モデルはNISSAN GT-R！

TLVは「もしもトミカが昭和30年代に存在していたら……」というコンセプトのもと、2004年1月に発売開始。2006年には1970年以降の車種をモデル化した「TLV-NEO」、2010年には建物を再現する「トミカラマ ヴィンテージ」、2020年にはフィギュア付きで情景を楽しめる「ジオコレ64 #カースナップ」などを展開し、精力的にシリーズを拡大してきた。

そして今回、累計1000万台突破を記念して「NISSAN GT-R Premium edition T-spec 2024」が商品化された。

実車のNISSAN GT-Rは、究極のドライビングプレジャーを追求するという商品コンセプトのもと、プレミアムスーパースポーツカーとして深化し続けてきたモデル。2024年モデルは速さだけではなく、洗練された乗り味も追求し、トータルバランスを高次元まで求めたR35型の集大成となるモデル。

特別仕様の「Premium edition T-spec」では、専用セッティングのサスペンションと、カーボンセラミックブレーキなどを採用し、さらに上質な走りと、意のままに操れる楽しさを両立させている。

NISSAN GT-R Premium edition T-spec 2024 model TLV出荷累計1000万台記念品

ミニカーはミレニアムジェイド風カラーメッキ仕上げ

ミニカーでは、実車の「T-spec」に設定されたボディカラー“ミレニアムジェイド”を思わせる淡いグリーンを採用。さらに、カラーメッキ加工により、ボディのシャープな造形がより際立つ仕様となっている。

税込み価格は8580円で、発売は2026年2月を予定。予約は公式通販サイト「タカラトミーモール」にて、2025年9月3日（水）16時まで受付中だ。

最新のTLV技術で作り上げられた特別な1台。シリーズの歴史を感じながら、その造形美をじっくり堪能してみてはいかがだろうか。

NISSAN GT-R Premium edition T-spec 2024 model TLV出荷累計1000万台記念品

NISSAN GT-R Premium edition T-spec 2024 model TLV出荷累計1000万台記念品

INFORMATION

トミカリミテッド ヴィンテージ NEO

NISSAN GT-R Premium edition T-spec 2024 model TLV出荷累計1000万台記念品

スケール：1/64スケール

パッケージサイズ：横幅115×奥行き46×高さ100mm

発売時期：2026年2月

価格：8580円（税込）

https://takaratomymall.jp/shop/g/g4543736336532/