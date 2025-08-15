Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢JKÉ÷¡ÈÀ¹¤ê¡É¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¡Ö¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤¬¥®¥ã¥ë¤Î¤è¤¦¡×¡ÖKAWAII¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£JKÉ÷¡ÈÀ¹¤ê¡É¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡¢¡ÈÁêÊý¡ÉºäËÜÅßÈþ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÅÚ»º¤ò¸ø³«
¡¡Æ£¤Ï¡Ö¤´ÀèÁÄÍÍ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¥¥é¥¥é¤À¤Í¡£ºÇ¶á¤ÎJK¤ÏÀ¹¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»£¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£¤´ÀèÁÄÍÍ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤ªËß¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤¬¥®¥ã¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖKAWAII¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£