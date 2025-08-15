ÌÔ½ë¥í¥±¤Ç¤â¤³¤ÎÈþËÆ¡ÄÌðÅÄ°¡´õ»ÒàÆóÅáÎ®á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö½ë¤¯¤Æ¤âÎÃ¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¾Ð´é¡×
ÌÔ½ë¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥±¥¢¤â´°àú
¡¡½÷Í¥¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¥í¥±¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉ¹¤µ¤ÞµßÀ¤¼ç¡¡¥É¥é¥Þ¥í¥±38ÅÙ¤Ï¤¢¤Ã¤¿Æü¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥±¥¢¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó ¤¹¤´¡¼¡¼¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤Ö¤·¤¤Æüº¹¤·¤Î²°³°¤Ç¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ÎÉ÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÂç¤¤Ê2¤Ä¤ÎÉ¹Ç¹¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿àÉ¹Ç¹ÆóÅáÎ®á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Î³°¥í¥±¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¾Ð´é¡×¡Ö½ë¤¯¤Æ¤âÎÃ¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£