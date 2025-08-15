J1アビスパ福岡は15日、DF井上聖也（25）がJ2徳島に期限付き移籍すると発表した。

兵庫県出身の井上は甲南大在学中の2021年に福岡の特別指定選手となり、翌22年に正式に入団した。身長187センチのセンターバックで、高さとスピードを生かした守備に加え、足元の技術も高い。昨季は開幕スタメンに名を連ねてリーグ戦で自己最多25試合に出場したものの、今季はここまでリーグ戦の出場はなかった。

徳島は現在、J2で昇格プレーオフ圏内の3位につけている。

井上はクラブを通じて以下のコメントを発表した。

「徳島ヴォルティスに期限付き移籍することを決断しました。まず、この移籍を後押ししてくださったクラブに感謝します。今シーズン始まって以来、チーム・ファン・サポーターの期待に応えることができず、ずっと悔しい思いをしてきました。全ては自分の力不足です。その現実を真摯（しんし）に受け止めて、オファーを出してくださった徳島ヴォルティスでその思いを存分にぶつけてきたいと思います。またベスト電器スタジアムに戻って、皆さんに応援してもらえるように頑張ってきます。応援のほど、よろしくお願いします！」