◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 西日本短大付2―1聖隷クリストファー（2025年8月15日 甲子園）

3季連続出場の西日本短大付（福岡）が競り勝って、2年連続3回戦進出を決め、1992年以来、33年ぶりの優勝に向けて一歩前進した。

背番11の左腕・原綾汰（3年）は丁寧にコーナーをつく投球で、再三、得点圏に走者を背負いながらも要所を締めて8回途中まで1失点の力投。打っても先制点につながる左中間三塁打を放ち、勝利の原動力となった。

試合後、原は「苦しい試合だったけど勝ててうれしい。球が浮いたところもあったけど、守りや山下のリードに助けられた。ピンチが多かったけど、最後までしっかりコントロールできたと思う。自滅しないように、深呼吸して投げるようにした。相手は粘り強く当てにくる。怖かった。（同点の8回2死三塁で代わった）中野には感謝しかない。ありがとうと言いたい」と話した。

また、先制点につながった3回無死からの左中間三塁打について「思った以上に球が速かった。しっかりミートだけするイメージで打った。2年のときは野手だったので、打撃練習はしっかりやってきた」と言い、「最後まで投げたかったけど、チームの勝利が第一。お立ち台だったら、たぶんカミカミだったと思う。こっち（の囲み）の方が落ち着きます」と笑顔。

「自分はインドア派なんで」と言い、得意なのは料理だという。寮で夜食を作るのは自由なため、クックパッドやTikTok（ティックトック）で調べて作っている料理人が得意なのはハンバーグ。