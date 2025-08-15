GACKT¡¢Àê¤¤¤Ë¡È¤É¤Ã¤×¤ê¡É¤Î¿Í¡¹¤Ë¶ì¸À¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤í¡ª¡×¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹ÍÄøÅÙ¤Ë¤¹¤Ù¤
¡¡²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Àê¤¤¤Ë¡È¤É¤Ã¤×¤ê¡É¤Î¿Í¡¹¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¡Ö´ðËÜ¡¢¥Ü¥¯¤ÏÀê¤¤¤ä¤½¤ì¤é¤ÎÎà¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀèÆü¤â¿©»öÃæ¤Ë»ÍÃì¿äÌ¿¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¦¤ó¡¢¤½¤ìÌÌÇò¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç°ì¤Ä¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÃç´Ö¤Ç¤âÀê¤¤¡¢±¿Àª³Ø¤ËÍê¤ê¤¤ê¤Î·Ð±Ä¼Ô¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»²¹ÍÄøÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¼«¤é·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤É¤Ã¤×¤ê¤Î¿Í¤¬¤¤¤«¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤«¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤í¡ª¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤Ï¥Ü¥¯¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ú±¿Ì¿¤Ï¼«¤éÀÚ¤ê³«¤¯¤â¤Î¡£Ã¯¤«¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤¬¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤è¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£