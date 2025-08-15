¡Ö¥Ø¥Ó¤Ë¤«¤Þ¤ìÆ°¤±¤Ê¤¤¡×ÅÐ»³Æ»¤Ç½÷À¤¬¥Ø¥Ó¤ËÂ¼ó¤ò³ú¤Þ¤ì¥±¥¬¡¡¼¢²ì¡¦¹Ã²ì»Ô¤Î»°»Ò»³
15Æü¸áÁ°¡¢¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¤ÇÅÐ»³Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿40Âå½÷À¤¬¡¢Â¼ó¤ò¥Ø¥Ó¤Ë¤«¤Þ¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
15Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¹Ã²ì»ÔÅÚ»³Ä®¤Î»°»Ò»³ÅÐ»³Æ»¤Ç¡¢ÃËÀ¤«¤é¡ÖºÊ¤¬¥Ø¥Ó¤Ë¤«¤Þ¤ìÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Î¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿40Âå½÷À¤¬É×¤ÈÅÐ»³Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢Â¼ó¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¼ó¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¥Ø¥Ó¤¬¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¼ð¤ì¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¤Ë¤è¤êµß½õ¤µ¤ìÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥Ó¤Ï¤·¤ÞÌÏÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤µ¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£