¤È¡¢Àä»¿¤ÎÍò¡£¡ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡É¤È¤Ï¡¢ÉÚ±Ê°¦¡Ê43¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÉÚ±Ê¤µ¤ó¤Ï15ºÐ¤Î¤È¤¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢17ºÐ¤Î»þ¤Ë»¨»ï¡ØVOGUE¡Ù¡ÊÆüËÜÈÇ¡Ë2000Ç¯12·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¡¢Æ±¹æ¤Ë¤Ï¹â¹»¤ÎÀ©Éþ¤Ë¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤Î¥³¥®¥ã¥ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤¬³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Àè¶î¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
ÉÚ±Ê¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÂ©»Ò¤Î¾Ï°ý¡Ê¤¢¤¤Ä¤°¡¦20¡Ë¤â°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2023Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡ÈÆóÀ¤¥â¥Ç¥ë¡É¤Ë¡¢À¤´Ö¤ÎÀ¼¤Ï¤Ê¤¼¤«¡È¤ä¤µ¤·¤¤¡É¡£·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ÈÆóÀ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ø¤ÎÀ¤´Ö¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ÎKoki,¤µ¤ó¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤°±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¾ï¤ËÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë´õ¶õ¤µ¤ó¤Ë¤âÅÙ¡¹¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡È¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤Ç¡¢²¿¤Î¶ìÏ«¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤ä¤Ã¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢ÉÚ±Ê¤ÎÂ©»Ò¤âÆ±¤¸¤È¤â»×¤¨¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¾Ï°ý¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹195¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¾ù¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¡£º£Ç¯6·î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØPRADA¡Ù¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ ¤µ¤é¤Ë7·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÃËÀ¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¥¢¥ó¥Á¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ÈºÍÇ½¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¡½¡½¡£