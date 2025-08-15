¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö100km¡×Áö¤ë¡ª ¤á¤Á¤ãÄãÇ³Èñ¤Ê¡Ö»Â¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¤«¤è¡×¡Ö»ÔÈÎ²½¤·¤¿¤Î¥¹¥´¥¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ìÍß¤·¤¤¡ÄÀäÂÐÇã¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡ÈÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ë¡Ö2µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ¤·¤¿¥É¥¤¥ÄVW¤Î¡ÖXL1¡×¤È¤Ï¡ª
¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö100km¡×Áö¤ë¡ª ¤á¤Á¤ãÄãÇ³Èñ¤Ê¡Ö»Â¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª
¡¡ºòº£¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¡ÖÇ³Èñ¡×¤Ï¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Î½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇ³Èñ¤ËÆÃ²½¤·¡¢¡ÖÇ³ÎÁ1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç100kmÁö¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡ÊVW¡Ë¤Ï²áµî¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Ä¶¡¦ÄãÇ³Èñ¤Ê¡Ö»Â¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê19Ëç¡Ë
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖXL1¡×¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëVW¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¡ÊPHEV¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Ï2002Ç¯¤Ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2009Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖL1¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2011Ç¯¤Ë¤ÏÃæÅì¤Ç¤Î¡Ö¥«¥¿¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤ÆXL1¤Î¼ÖÌ¾¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ê»îºî¼Ö¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Ë»ÔÈÎ²½¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡XL1¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3888mm¡ßÁ´Éý1665mm¡ßÁ´¹â1153mm¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤ÏÌó795kg¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï2¿Í¡£
¡¡Æ±¼Ö¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤º¤«0.9¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î·ÚÌý¤Ç100kmÁö¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Í¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌó795kg¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢ÃºÁÇÁ¡°Ý¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÊCFRP¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶õÎÏÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤òÅ°Äì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖCdÃÍ=0.189¡×¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¶õµ¤Äñ¹³¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ê¥¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¡Ê¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¡Ë¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò³ê¤é¤«¤Ë¤·¶õµ¤¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¸åÊý¤Ø¤ÈÎ®¤¹¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤È¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥¢¤Ï¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³«¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥é¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥É¥¢¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¢¤ÎÆâÂ¦¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤Çº¸±¦¤ä¸åÊý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ÏÅö»þ¡¢11Ëü1000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1912Ëü8037±ß¡Ë¡£¤ï¤º¤«250Âæ¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·×²èÄÌ¤ê¤ÎÇ³Èñ¤È»ÔÈÎ²½¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿²è´üÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ç³ÈñÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿XL1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºßÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎSNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ÔÈÎ¼Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×
¡ÖXL1¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤À¤í¡×
¡Ö¤³¤ìÍß¤·¤¤¡ÄºÆÈÎ¤·¤¿¤éÀäÂÐÇã¤¦¡ª¡×
¡ÖÇ³Èñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÎÉ¤¤¤è¤Í¡×
¡Ö¶õµ¤Äñ¹³¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÄã¸º¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×
¡Ö¤¤¤Þ»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ì¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¡¢Æ±¼Ö¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ç³ÈñÀÇ½¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡¢¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢
¡ÖÅÐ¾ì¤¹¤ë»þÂå¤¬Áá¤¹¤®¤¿¥¯¥ë¥Þ¡×
¡Ö¸½Âå¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥ê¥Ã¥¿¡¼111km¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×
¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¤¸¤ã¤ó¡×
¡Öº£¤³¤½EV¤ÇÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¤È¤Ã¤¿À¼¤Ç¡¢EV¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¡¢Éü³è¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢0.9¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î·ÚÌý¤Ç100kmÁö¤ì¤ë¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð111km¡¿L¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÇ³ÈñÀÇ½¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤Î¶¯¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤À¤È¡¢40km¡¿L¼å¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÄãÇ³Èñ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤â¤·¸½¼ÂÅª¤Ë¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê²Á³Ê¤ÇºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£