シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが１５日、自身のＳＮＳを更新。日本でのスケジュールを終えたことを報告した。

１０日に東京国際フォーラムで自身１１年ぶりとなる全国ツアー（全１０都市）の最終公演を完走したアンジェラ。インスタグラムで「そろそろアメリカに戻ります。この夏は忘れられない時間になりました。１１年ぶりのツアーでみなさんに会えた喜び、ライブと言う生物を細胞まで感じられた刺激、そしてやっぱり音楽を通して生きる過程を表現をしていたいと再確認できた事に感謝しています」と伝えた。

また「帰る前に渋谷で好きなメガネ屋さんに行ったり、お土産買ったりしたよ。久しぶりの渋谷楽しかった！」と記し、デニムのオーバーオール姿のショットをアップ。「ＳＮＳ得意じゃないから（笑）また更新がたまにになっちゃうけど、ずっとみんなとつながってるからね！１３年ぶりのオリジナルアルバム、最高なものになるようにラストスパート走り抜けるよ。そして、すぐまた会えるからねー」とファンにメッセージを送った。

アンジェラは父親が日本人、母親がイタリア系アメリカ人。２００８年「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」がヒットし、０６年からＮＨＫ紅白歌合戦に６年連続で出場。１４年に無期限活動休止を発表し、ミュージカルの音楽作家になることを目指して米ロサンゼルスの音楽大学に留学。昨年１１月に活動再開を発表した。また、昨年末の「Ｍ―１グランプリ２０２４」決勝ではお笑いコンビ「真空ジェシカ」がアンジェラの曲を使ったネタを披露し、Ｘ（旧ツイッター）で「アンジェラ・アキ」がトレンド入りするなど話題になった。