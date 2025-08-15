俳優の石田純一（７１）の近影を妻が公開した。

１５日のインスタグラムで「純『ね、ね、これ大丈夫？』と、心配気にお茶碗を持ってリビングに来る父親」と画像をアップしたのは、石田と２００９年に結婚したプロゴルファーでタレントの東尾理子（４９）。

石田は黄身が２つ並んだ卵かけご飯を持っており、理子は「子『それラッキーじゃん！』と、大喜びする子ども 双子ちゃん見たの、私も初めてでした」と明かした。

フォロワーは「双子ちゃんラッキーですね」「何か良い事ありますよ〜」とほっこり。石田は柄物のシャツ、ネックレスをした若々しい姿で「石田さんお元気そう」「オシャレなお召し物に何よりお爪が綺麗」「いつまでもイケオジを貫かれてカッコイイ」との声も上がった。

理子は石田と２００９年に結婚し、１男２女を出産。結婚当時は石田が２１歳年上で、父・修氏と４歳差と近いことでも話題を呼んだ。顔出ししている理汰郎くんは「フラッシュ暗算」の大会で表彰されたほか、学童野球で全国３位に。今春に有名小学校を卒業したばかりで、文武両道な姿が「イケメン」と反響を呼んでいる。