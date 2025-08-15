UGREENのマグネットUSB-Cハブ、充電・エンタメ・仕事を満たす働き者
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2025年8月15日は、デバイスをガッチリ固定かつスタンドにもなり、テレビで高画質映像が楽しめるUGREEN（ユーグリーン）の「マグネット式USB-Cハブ（折りたたみ式、4-in-1）」がお得に登場しています。
マグネット×折りたたみ大で活躍！ UGREENの4-in-1USB-Cハブがクーポン利用で15％オフ
スマートフォンをスタンドに固定しつつ、HDMI出力も高速データ転送も100W充電もこなす。UGREEN（ユーグリーン）の「マグネット式USB-Cハブ（折りたたみ式、4-in-1）」が今ならクーポン利用で15％オフに！
最大9Nの強力な磁力でスマートフォンをがっちり固定してくれるこのハブ。特にiPhone 15/16シリーズに最適です。
折りたたみ式のマグネットパネルを展開することで、画面を支えるスタンドとしても活躍。135°まで角度調整できるため、テレワーク中のビデオ会議でも快適な視線を保てます。
折りたたむとAirPodsケースと同サイズほどコンパクトになり、ポケットにも収まる携帯性も魅力！
4K@60Hz出力＆100W充電、拡張性も一切妥協なし
この小さな筐体には、4K@60Hz対応HDMIポート、最大100WのPD充電対応USB-Cポート、USB-C 3.0、USB-A 3.0ポートを搭載。映画やゲームをテレビに出力したり、大容量データを数秒で転送できるうえバッテリーが長持ちするので、エンタメにも仕事にも即対応。
さらに、ドルビービジョンとドルビーパノラマサウンドにも対応し、より没入感のある映像体験を提供してくれます。
なお、上記の表示価格は2025年8月15日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
