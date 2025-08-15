Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月15日は、デバイスをガッチリ固定かつスタンドにもなり、テレビで高画質映像が楽しめるUGREEN（ユーグリーン）の「マグネット式USB-Cハブ（折りたたみ式、4-in-1）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

UGREEN USB C ハブ 4-in-1 磁気USB-C HDMI アダプター 4K @60Hz 折りたたみ式ポータブルUSBｃハブ 100W PD 充電 USB-A3.0 & USB-C3.0 5G bpsデータポート iPhone 15/16 シリーズ、Galaxy S24、 iPad Pro などに対応 スマホ直接拡張画面 スタンドな設計 2,999円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

マグネット×折りたたみ大で活躍！ UGREENの4-in-1USB-Cハブがクーポン利用で15％オフ

スマートフォンをスタンドに固定しつつ、HDMI出力も高速データ転送も100W充電もこなす。UGREEN（ユーグリーン）の「マグネット式USB-Cハブ（折りたたみ式、4-in-1）」が今ならクーポン利用で15％オフに！

最大9Nの強力な磁力でスマートフォンをがっちり固定してくれるこのハブ。特にiPhone 15/16シリーズに最適です。

折りたたみ式のマグネットパネルを展開することで、画面を支えるスタンドとしても活躍。135°まで角度調整できるため、テレワーク中のビデオ会議でも快適な視線を保てます。

折りたたむとAirPodsケースと同サイズほどコンパクトになり、ポケットにも収まる携帯性も魅力！

この小さな筐体には、4K@60Hz対応HDMIポート、最大100WのPD充電対応USB-Cポート、USB-C 3.0、USB-A 3.0ポートを搭載。映画やゲームをテレビに出力したり、大容量データを数秒で転送できるうえバッテリーが長持ちするので、エンタメにも仕事にも即対応。

さらに、ドルビービジョンとドルビーパノラマサウンドにも対応し、より没入感のある映像体験を提供してくれます。

UGREEN USB C ハブ 4-in-1 磁気USB-C HDMI アダプター 4K @60Hz 折りたたみ式ポータブルUSBｃハブ 100W PD 充電 USB-A3.0 & USB-C3.0 5G bpsデータポート iPhone 15/16 シリーズ、Galaxy S24、 iPad Pro などに対応 スマホ直接拡張画面 スタンドな設計 2,999円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセール対象商品一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年8月15日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source:Amazon.co.jp