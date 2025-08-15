女優・奈緒（30）が15日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。ドハマリしているものを明かした。

現在、主演舞台「WAR BRIDE ―アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン―」公演中の奈緒。食にこだわりがあるという話から、「今ハマってるのは」と切り出し、「稽古場でみんなでハマってるものなんですけど、ドレッシング」と告白。パーソナリティーの今田耕司が「こないだテレビでやってたわ、ドレッシングNo.1決定戦みたいな」と話すと、奈緒は「それ稽古場でやってます、おのおの好きなドレッシングを持ち寄って」と明かした。

そして自身の"No.1"は「演出の日澤（雄介）さんが教えてくれたドレッシングで」と、北海道の菓子メーカー・六花亭が販売するドレッシング「百鬼」を推薦。「おいしいんですよ」と絶賛しつつ「醤油ベースなのかな、だから野菜だけじゃなくてお魚とかにも合うようなドレッシング」といい、「いっぱい振ることが大事」と助言した。

その経緯について、奈緒は「私がたまたま稽古中に北海道に行ってたんですけど、帰って来た時に、"北海道といえば六花亭、六花亭といえば百鬼ですよ"って話から、日澤さんが稽古場に6本くらい百鬼を持って来てくださって」と回想。「で、お父さん役の山口馬木也さんがサラダを作って来てくださって、みんなで"百鬼会"をやったんです」といい、「ホントに楽しい稽古場です」と語っていた。