検索クエリに対する答えを要約しようとする「AI Overview」や、より詳細で有用な結果を返そうとする「AIモード」とは一線を画します。

今回登場した「Web Guide」（日本未対応：2025年7月時点）はもっとシンプル。その目的は、検索結果をもっと見やすくし、これまでなら見つけられなかったようなリンクを浮かび上がらせることにあるのです。

【この記事のポイント】 Googleの新機能「Web Guide」は、AIが答えを要約するのではなく、検索結果を関連カテゴリーに分類・整理してくれるこの機能により、検索結果の4ページ目以降に埋もれがちな、ニッチで専門的なサイトを発見しやすくなる可能性があるAIがコンテンツ制作者（特に小規模サイト）からアクセスを奪うのではなく、むしろ支援する形になる、AI検索の健全な進化の方向性を示している

「Web Guide」のシンプルな仕組み

Googleはアメリカ時間7月24日（木）に公開した短いブログ記事でこの「Web Guide」を発表しましたが、その仕組みは実に簡潔です。Google Labsでこの機能を有効にすると、どんな検索クエリでも試すことができます。

Googleは、「日本で1人旅をする方法」のような答えが1つではない検索や、「私の家族は複数のタイムゾーンに住んでいます。距離があってもつながりを保ち、親密な関係を維持するための最適なツールは何ですか？」といった詳細な質問を推奨しています。

しかし、この機能は、通常のGoogle検索で調べるあらゆる内容に対応しています。

この機能の核心は、AIによる要約を表示する代わりに、関連性の高いリンクをカテゴリーごとにグループ分けして見せてくれる点にあります。

GoogleがAIを使って各リンクの内容を先回りして教えようとするわけではないので、気になったリンクはこれまでどおりクリックして自分で確認する必要があります。

しかし、このようにリンクが整理されていることで、探している情報を見つけやすくなったり、一度の検索でさまざまなタイプの情報源に出会えたりするかもしれません。

個人のアカウントでこの新機能を有効にし、Googleが何を目指しているのかを確かめるために、いくつかのクエリを試してみました。

最初の検索：「ジェネレーティブAIのニュース」

最初に試したのは「ジェネレーティブAIのニュース」という検索。

検索ボタンを押すと、Googleは即座にページ上部に関連性が高いと判断した2つのリンクを表示しました。1つは「TechCrunch」、もう1つは「AI Business」というサイトのもので、どちらも各サイトのジェネレーティブAI関連ニュースを指しています。

その下では、GoogleのAIが検索結果ページ全体を読み込み、約5秒で結果が表示されたのです。結果としては、まず「ジェネレーティブAIの分野は急速に進化しています」という短い要約からはじまり、最近ニュースになった2つの話題、「Grok 4のリリース」と「Qwen3-Coderの発表」に触れていました。

そこからスクロールすると、ようやくグループ分けされた結果にたどり着きます。

各グループには「ジェネレーティブAIニュースまとめ」のようなタイトルと、その内容の簡単な説明、そしてリンクが表示されています。

最初の2つのグループにはそれぞれ2つのリンクしかありませんでしたが、そのあとのグループには「もっと見る」ボタンがあり、それをクリックするとさらに2〜3つのリンクが表示されました。

中には役立つグループもありました。

たとえば「AIコミュニティとフォーラム」というグループは、4つの異なるサブレディット（海外掲示板サイトRedditのコミュニティ）にリンクしており、そのうち3つ（r/machinelearningnews、r/generativeai、r/localllama）はAIに関する議論を扱うものでした。

4つ目はr/technewsにあるAI関連のストーリーへのリンクで、RedditスレッドがAIに関するものであれば役立つ可能性はありますが、新しいAIコミュニティを探している場合には、必ずしも有効とは言えないかもしれません。

一方で、少し奇妙なグループもありました。

たとえば「AIニュースアグリゲーター」というグループでは、r/machinelearningnewsへのリンクが1つと、「AIを活用したニュースアグリゲーター」をまとめた記事へのリンクが3つ表示されました。

そう、「AIニュースの」アグリゲーターではなく、「AIを搭載した」ニュースアグリゲーターだったのです。

次の検索：「大学生におすすめのMac」

2回目の検索は、より成功と言える結果になりました。

「大学生におすすめのMac」と検索したのです。最初のグループは、大学生向けのMacBook推薦リンクを見つけようとしてくれました。

4つのリンクのうち3つはそのとおりでしたが、1つはCNETの記事で、大学生向けというよりは一般的なおすすめMacBookに関するものでした。それでも十分に役立ちます。

次のグループも有用で、Googleは大学生向けのMacBookに関するRedditのスレッドを4つリストアップ。そのうち3つはどのMacBookが大学生活に最適かという質問で、1つはほかの製品よりMacBookを選ぶべきかという問いでした。

さらに数グループ下には「MacBookモデル比較」という項目があり、そこには2つのリンクがありました。

1つはApple公式サイトの「あなたにぴったりのMacを見つけよう」ページ。そしてもう1つは、メリーランド州にあるパソコン修理店「Mac Business Solutions」というサイトへのリンクでした。

このサイトのMac比較ガイドは、大学用にMacの購入を検討している学生や親にとって非常に役立ちそうな内容で、AIはApple公式サイトの隣にこのサイトを並べることを選んだのです。

試しに通常のGoogle検索で「大学生におすすめのMac」と検索してみたところ、この特定のサイトは検索結果の4ページ目まで表示されませんでした。Web Guideの結果でこのようなニッチなサイトが上位に現れるのは、かなりクールな体験です。

AI要約より、Web Guideを増やしてほしい

私は、AIに不正確な可能性のある要約を提示されることを望んでいません。しかし、探している情報をもっと見やすく、発見しやすくしてくれるAIの活用には賛成です。

Web Guideはまだはじまったばかりの実験的な機能であり、使ってみるとその発展途上な点がよくわかります。今の状態で本格的に使うかと言われれば、まだ確信は持てません。

しかし、目指すビジョンは理解できます。各グループにもっと関連性の高いリンクが増え、これまで表示されたものよりさらに多様なグループ分けが見られるようになればと期待します。

それでも、個別のリンクの海をさまようのではなく、関連するリンクのグループをスクロールしていくというアイデアは非常に魅力的です。見たいリンクは自分でクリックするので、コンテンツそのものと向き合うことができますし、サイトを訪問することでコンテンツ制作者を支援することにも繋がります。

しかし、私が何より気に入っているのは、これまでなら見つけられなかったリンクを浮かび上がらせてくれる可能性です。

「大学生におすすめのMac」のような検索で、Googleの検索結果を4ページもめくることはまずないでしょう。しかしWeb Guideを使えば、普段なら埋もれているようなサイトのリンクに出会えるかもしれないのです。

Web Guideのような機能に私が興奮するのは、まさにこの点です。

誰もが、“結果をでっち上げているかもしれないボット”に答えを丸投げされることを望んでいる──そんな決めつけはやめましょう。

この機能は、通常のGoogle検索で調べるあらゆる内容に対応しています。検索をより良くしながら、サイト（特に小規模なサイト）を支援し続けるAIツールにこそ、注力すべきではないでしょうか。

「Web Guide」を試す方法

もしこの体験を自分で試してみたい場合は、以下の手順で設定できます。

Web Guideの公式Search Labsページにアクセスしますトグルスイッチをクリックして機能を有効にします「Search on Web Guide」をクリックして検索を開始するか、新しい検索を開始したときに表示される新しい「ウェブ」タブをクリックします

皮肉なことに、この機能は、検索結果からAIを完全に排除する「ウェブ」フィルターを置き換えてしまうようです。

もし以前のフィルターを元に戻したい場合は、Web Guideを無効にする必要があります。

著者：Jake Peterson - Lifehacker US

翻訳：ライフハッカー・ジャパン編集部

