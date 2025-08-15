「日本に好感を持つ」と答えた韓国国民、過去最高水準に　前回から17ポイント上昇、20代が61％で最高

日本に対する韓国国民の好感度が、過去最高だった2011年の東日本大震災時に近い水準に達していることがわかった。

【注目】世代で分かれる韓国国民の“日本への好感度”

特に20代では10人中7人以上が日本人に好感を抱いていると答え、一時高まっていた反日感情が最近は和らぐ雰囲気を見せている。

韓国ギャラップが全国の満18歳以上の1007人を対象に、8月12日から14日にかけて実施した世論調査を、光復80周年の8月15日に発表した。

それによると、回答者の38％が「日本に好感を持つ」と答えた。この数値は、前回の2022年8月調査（21％）より17ポイント上昇したものだ。「日本に好感を持たない」という回答は45％で、17％は意見を保留した。

日本への好感度は、女性（32％）より男性（45％）、20代（61％）や30代（53％）、進歩層（33％）より保守層（46％）で高かった。

韓国ギャラップは「日本に対する好感度は調査を開始した1989年以来で最高水準であり、過去最高だった2011年東日本大震災直後の好感度（41％）とほぼ同じ水準だ」と説明した。

（写真＝サーチコリアニュース）

また「日本“人”に好感を持つ」との回答は56％で、日本人に対する好感度も2022年の46％から10ポイント上昇した。

特に20代では、日本人に好意的と答えた割合が77％で最も高かった。一方、日本人への好感度は50代で47％、60代で55％、70代以上では36％と、世代間で大きな差が見られた。

一方、韓国ギャラップが「抗日独立運動家といえば誰を思い浮かべるか」（3人まで自由回答）を調査した結果、安重根（47％）、柳寛順（45％）、金九（43％）の順となった。

今回の調査は、無作為抽出した無線電話の仮想番号に電話調査員がインタビューする方式で行われた。標本誤差は95％信頼水準で±3.1ポイント。接触率は42.1％、回答率は13.4％。詳細は中央選挙世論調査審議委員会のホームページを参照のこと。

（記事提供＝時事ジャーナル）