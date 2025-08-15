¹ÎÍ¹â¹»ÌäÂê¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¡È¸Ä¿ÍÅª°Õ¸«¡É¤¬ÊªµÄ¡Ä²ñ¼Ò¤Î¸«²ò¡© ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤ÎÌò³ä¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂå¤ï¤ê¾¡¼ê¤Ë¡Ö¾ðÊó³«¼¨¡×¡Û
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¹ÎÍ¹â¹»ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¯¸À¤¬»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Ï»²À¯ÅÞ¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸«¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¶á¤³¤¦¤¤¤¦¡Ö³Æ¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸«¤¬SNS¤òÁû¤¬¤»¤ë¡×¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¸Ä¿ÍÅª°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Ì¿Âê¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊüÁ÷¶È³¦Æâ¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤ÐNHK¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Û¤Ü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤ÏµöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼ã´³²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸ÊüÁ÷¶É¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª°Õ¸«¤ò¸À¤¦¥¢¥Ê¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¥¢¥Ê¤¬¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Ä¿ÍÅª°Õ¸«¤òµö¤¹ÈÖÁÈ¤Èµö¤µ¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀìÌç²È¤«¼èºà¼Ô¤Ë¸Â¤ë¤Ù¤¡×¤È¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡Ä
¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÈùÌ¯¤Ç¤¹¡£¸¶Íý¸¶Â§¤Ë±è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÎ¢Êý¤ËÅ°¤¹¤ë¤Ù¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ëÊüÁ÷¶É°÷¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Îº¬ËÜ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¶µ°é¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¡Ö¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¡¢ÆÃ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ù¤¿Í¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¾ðÊó¤ä¸«¼±¤¬¤¢¤ëÀìÌç²È¤«¼èºà¼Ô¤Ë¸Â¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶É°÷¤¬ÏÃ¤¹¤Ê¤é¡¢ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤«¶É¤Î¸«²ò¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤«¡¢¼èºà¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤«¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ±¤¸¶É¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¤Ï¤º¤Î¶ÌÀîÅ°ÀèÇÚ¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë¿Í¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤³¤ì¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¸µÆü¥Æ¥ì¤ÎÆ£°æµ®É§¥¢¥Ê¤È¤«¡¢TBS¤Î°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¤È¤«¡¢¸ÅÁã¥Æ¥ìÄ«¤À¤È¾®¾¾Ì÷¥¢¥Ê¤È¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸Ä¿ÍÅª°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈÖÁÈ¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÁÇ¿Í¤ÎÈ©´¶¤ò¸ì¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¬¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¸ì¤ë¤³¤È¡×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¸Ä¿ÍÅª°Õ¸«¤ò¼«Ê¬¤âÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×Ìò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶É¤ò¼¤á¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÅªÌò³ä¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌò³ä¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡ÄÂç¤¤ÊÊÑ³×¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÃÌÜÇîÆ»¡¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢´é¥Ï¥áÎ¹¿Í¡Ë
