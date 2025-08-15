【山粼武司 これが俺の生きる道】#14

プロ1年目の1987年、野球留学先のドジャース傘下のルーキーリーグで不甲斐ない成績に終わり、ドミニカ共和国へ“島流し”されることになった。日本に帰国することなく、直接、中南米の国へと渡った。

ドミニカはコテージ住まいだった米国とは違い、アカデミーが持つ寮での生活だった。もう40年近くも前のことだからよく覚えていないが、一緒に留学していた同期の荒川哲男（ドラフト4位）を含め、選手たち数人と相部屋だったと思う。

アカデミーということもあり、練習が終わると毎日、英語の授業があった。ドミニカの選手の母国語はスペイン語。メジャーリーグを目指すにあたって、必要不可欠な英語を学ぶため、練習後に1時間ほどの英会話教室が開かれていた。

ただ、教えてもらうときに先生が話しているのはスペイン語。「ブエノスディアスはグッドモーニングと言います」とスペイン語で説明されても、英語もスペイン語も分からない俺としてはチンプンカンプン。「こんな勉強会、行っても意味ないだろ……」と思いながらも、授業は毎日受けていた。

寮なので、食事は毎日食堂で提供されていたが、鶏肉やマッシュポテト……とまあ、質素なものだった。

選手たちがトレーを配膳の場所に置くと料理の入った皿がどんどんトレーに置かれていく。それを受け取ると、何人も食堂の外に飛び出していく。何かと思って見ていると、アボカドを木から直接もぎ取り、自分でむいて皿の上に置いて食べていた。上質なアボカドなのだろうが、俺はどうしても食べることができなかった。

試合に行けば、イニングの間にサトウキビジュースが出た。サトウキビをバキッと割って「これ飲め」と言われたが、これがめちゃくちゃまずかった（笑）。周りのみんなは飲んでいたけど、「甘い竹の味」にしか感じられなかった。

そんな食生活だから、ドミニカでも食事には苦労した。ドミニカの首都サントドミンゴにあった日本食レストランに行ってみたこともあったが、正直言って、口に合わなかった。

しかも、片道2時間かかる場所だったから、行けたとしても休前日。米国では繁華街に出るのも苦労しなかったが、ドミニカでは街に出ようにも、寮がジャングルの中にポツンとあるので一苦労だった。隣町のゲラまで行くためにはカブに乗せてもらい、砂利道を20〜30分走らなければいけない。さらにサントドミンゴまでとなると30キロ以上ある。そのときは乗り合いバスを使ったが、1時間半〜2時間はかかった。

しかも、このバス、ドアがついていないまま走っていたから、怖くて仕方なかったね。

（山粼武司／元プロ野球選手）