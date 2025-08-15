¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤¬¡È½¨ºÍ¤ÎÂ©»Ò¡É¤Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ä¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¹ñÌÏ»î1°Ì¡¢ÊÐº¹ÃÍ70Ä¶¤Î¶¯¼Ô
¡¡¡È¼õ¸³À¸¤ÎÅ·²¦»³¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë²ÆµÙ¤ß¤â¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÃæ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬·Ý¿Í¤Î¡È¶µ°éÏÀ¡É¤À¡£¡Ö¥²¥Ã¥Ä¡ª¡ª¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡Ê58¡Ë¤Ï¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖAERA with Kids +¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤¬Á´¹ñÌÏ»î¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÃË¤ÏÂç³ØÉÕÂ°¤Î»äÎ©¹â¤Ëºß³ØÃæ¤Î»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®4¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¿Ê³Ø½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î½¨ºÍ¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ó¥Ç¥£¼«¿È¤ÏÀÐÀî¸©¤Î¹©¶È·Ï¹â¹»¤ÎÂ´¶È¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³Ì¤·Ð¸³¡£¥À¥ó¥Ç¥£¤ÎºÊ¤â»Ò¤É¤â¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤½¤ì¤Û¤ÉÇ®¿´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Ï½Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿Æ¤¬¤³¤Þ¤á¤ËËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¡¢¼¸Ó£·ãÎå¤·¤Ê¤¬¤éÉü½¬¤Ê¤É¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹ç³Ê¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤ÎÇ®°Õ¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºäÌî¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤¬¤µ¤Û¤É´ØÍ¿¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤âËÜ¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼õ¸³ÊÙ¶¯¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½ÉÂê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¿Æ¤¬ÊüÇ¤¤Ç¤â¼«¼çÅª¤ËÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¶µ°é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥À¥ó¥Ç¥£¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤Ï¤½¤ì¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡¡
¢£¡ÖÅìÂç²¦¥¯¥¤¥º¹Ã»Ò±à2023¡×¤Ç½àÍ¥¾¡
¡¡¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤¬²áÇ®¤¹¤ëÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç·ÝÇ½¿Í¤Î»ÒÂ©¤Î¼õ¸³¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡Ê51¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤À¡£¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼!¡Ê49¡Ë¤¬Ì¾¤Å¤±¿Æ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÃË¤Ï¡¢ÅÔÎ©¤ÎÌ¾Ìç¡¢À¾¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¾¹â¤ÏÊÐº¹ÃÍ70Ä¶¤ÇÆüÈæÃ«¹â¤ËÊÂ¤ÖÌ¾Ìç¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¸½Ìò¡¦Ï²¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ29¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬ÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RG¤ÎÄ¹ÃË¤ÏTBS·Ï¤Î¡ØÅìÂç²¦¥¯¥¤¥º¹Ã»Ò±à2023¡Ù¤ÇÀ¾¹â¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RG¼«¿È¡¢Î©Ì¿´ÛÂçÂ´¤Î¹â³ØÎò·Ý¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÊÙ¶¯¤·¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Æ¤â¼Ö¼ï¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÆÃµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤½¤ì¤òÈäÏª¤·¡¢¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥À¥ó¥Ç¥£¤ÈRG¤Ï¤È¤â¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤·¤í¡×¤È»Ò¤É¤â¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤³¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹âÈª½¼´õ¤Î·×²èÅª¤ÊÊÙ¶¯¤Ö¤ê¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£