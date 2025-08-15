ÃæÂ¼¥¢¥ó¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹À¸¤«¤»¤º¡Ä¡È¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡ÉÆüÍË10»þÂæ¤Ë²Ì´º¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¥¢¥À
¡¡7·î´ü¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡ÊGPÂÓ¡¢¸á¸å7¡Á11»þ¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Âç¶ìÀïÃæ¡£Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨4¡Á5¡óÂæ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤¬¡¢GPÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ê37¡Ë¤¬¾®ß·À¬±Ù¡Ê51¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡×¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæÂ¼¥¢¥ó¼ç±é¡ÖÄ«»³²È¡×¤¬ÄãÉ¾²Á¤Ê¥ï¥±¡Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»¤¬ÆüÍËÌë¤Ë¤Ï½Å¤¹¤®¤ë¡© ¡È¥¤¥é¥¤¥éºÊ¡ÉÂÐ·è¤ÏMEGUMI¤Ë·³ÇÛ
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÃæÂ¼±é¤¸¤ë¡Ö¥¥ì¤ëºÊ¡×¤È¾®ß·±é¤¸¤ë¡Ö»ÄÇ°¤ÊÉ×¡×¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¡¢°ì¸«ÉáÄÌ¤Ê²ÈÂ²¤ÎÀÖÍç¡¹¤ÊÆü¾ï¤ÈÊ³Æ®¤Ö¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö½é²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï3.5¡ó¡£Âè2ÏÃ¤«¤é2¡óÂæ¤¬Â³¤¡¢Ä¾¶á¤Î8·î3Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¤Ï2.7¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£¤¢¤Î¥¥à¥¿¥¯¤Ç¤¹¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë»ëÄ°Î¨¤¬Íî¤Á¹þ¤à7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÈ¤Ï¤µ¤é¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡10Ç¯Á°¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¶È¤òÄ©Àï¤·¡¢Ï¢¥É¥é¤Î¼ç±é¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤À¤¬¡¢½é¤ÎGPÂÓ¤Ç¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤·ë²Ì¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡¢·º»ö¤ä³°²Ê°å¡¢¹Ò¶õ´ÉÀ©´±¡¢¥½¥à¥ê¥¨¡¢·Ý½Ñ²È¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤òÂ¿¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢½é¤ÎÊì¿ÆÌò¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë¶á¤¤Ìò¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦Ìò¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤Þ¤ÀÆÈ¿È¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«±é¤¸¤¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈWEB¥µ¥¤¥È¡Öwithnews¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¡ÈÊì¿ÆÌò¡É¤¬¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢Âç³Ø¤Þ¤Ç¥Á¥¢¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÂÎ°é²ñ·Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¡È±¢¥¥ã¡È¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄ¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¿¿ÌÌÌÜ¡£Æâ¾ÊÅª¤ÇÎø°¦¤Ë¤â±ü¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤¿¤¤¤·¤¿Ç®°¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃæÂ¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¶È³¦É¾¤â¤¢¤ë¡£¡¡
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢ÁêÊý¤Î¾®ß·¤ÏÏÆÌò¤ÎÊý¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤·¡¢ÃæÂ¼¤âÆ±¤¸¤¯¤Þ¤ÀGPÂÓ¤Ç¼çÌò¤òÄ¥¤ì¤ë¡È³Ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüÍË¸á¸å10»þÂæ¤ÎÏÈ¼«ÂÎ¡¢¤½¤â¤½¤â¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ÏÈ¤Ê¤Î¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÌò¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ÇÃæÂ¼¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò½½Ê¬¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸åÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¶ìÀïÃæ¤ÎÃæÂ¼¥¢¥ó¤Ë¸÷ÌÀ¤Ïº¹¤¹¤Î¤«¡© ´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæÂ¼¥¢¥ó¼ç±é¡ÖÄ«»³²È¡×¤¬ÄãÉ¾²Á¤Ê¥ï¥±¡Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»¤¬ÆüÍËÌë¤Ë¤Ï½Å¤¹¤®¤ë¡© ¡È¥¤¥é¥¤¥éºÊ¡ÉÂÐ·è¤ÏMEGUMI¤Ë·³ÇÛ¡Ä¤Ç¤Ï¡¢MEGUMI¤Î²ø±é¤Ë±£¤ì¤¬¤Á¤ÊÃæÂ¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£