日本時間午後９時半に７月の米小売売上高が発表される。総合の大方の予想が前月比０．６％増、自動車を除いた大方の予想が同０．３％増となっており、前月比では、総合、自動車を除いて、どちらも２カ月続けて増加すると見込まれている。１日に発表された７月の米雇用統計で非業部門雇用者数の伸びが予想を下回っただけでなく、過去２カ月分が大きく下方修正された。米労働市場が減速していることが影響して、７月の米小売売上高が予想を下回る結果になるようであれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の９月の大幅利下げ観測が強まり、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には８月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数、同午後１０時１５分には７月の米鉱工業生産指数、同午後１１時には８月の米ミシガン大学消費者信頼感速報値も発表される。８月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数は、大方の予想が０．０で、前月の５．５を下回り、２カ月ぶりに低下するとみられ、７月の米鉱工業生産指数は、大方の予想が前月比変わらずとなっている。８月の米ミシガン大学消費者信頼感速報値は、大方の予想が６２．０となっており、前月の６１．７を上回り、３カ月続けて上昇すると見込まれている。



さらに、日本時間１６日午前４時半からトランプ米大統領とプーチン・ロシア大統領の会談が米アラスカで行われる。会談の終了後に両大統領が共同会見を行うことになっている。



MINKABU PRESS

外部サイト