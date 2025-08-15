『ワンダンス』メインビジュアル公開でメインスタッフ発表 キャスト登壇の先行上映イベント開催へ
10月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠ほかにて放送されるテレビアニメ『ワンダンス』（毎週水曜 後11：45）のメインビジュアルが公開された。あわせてメインスタッフが発表されたほか、キャスト登壇の先行上映イベント開催が決定した。
本作は、自分の気持ちを上手く表現できない、吃音症を持つ高校生・小谷花木（CV：内山昂輝）が、人目を気にせず自分の表現を追い求める同級生・湾田光莉（CV：羊宮妃那）を通じてダンスに惹き込まれ、言葉がいらない“フリースタイル“なダンスの表現に挑んでいく青春物語。ダンス部の部長であり、どんなジャンルも踊りこなす絶対的エース宮尾恩（CV：諏訪彩花）や幽霊部員ながら卓越したセンスで“ハウス”をものにする厳島伊折（CV：増田俊樹）、他校の強敵で“ブレイキン”至上主義の少年、壁谷楽（CV：内田雄馬）など個性的かつ、さまざまなダンスジャンルを得意とするキャラクターたちが本編に登場する。
公開されたメインビジュアルは、そんな「ワンダンス」に登場するメインキャラクターたちが、それぞれの得意なスタイルでダンスポーズを決める、ダンスアニメーションならではの躍動感あふれるビジュアルに仕上がっている。
またメインスタッフのクレジットも公開された。本作は、作画はもちろん、CG、ダンス、音楽にも注力し、多角的な作り込みが行われている。ダンスシーンは各キャラクターに配役されたダンスキャストが実際に踊り、その様子をモーションキャプチャーで収録した後CGに落とし込む形で表現される。また劇中歌は30を超え、描き下ろし楽曲も多数用意されている。いまだかつてない本格的なダンスアニメーションを支えるスタッフにも期待が寄せられる。
さらに、9月27日にはキャストが登壇する先行上映会が東京・新宿ピカデリーにて開催される。内山、羊宮、諏訪、増田らメインキャストを務める声優陣に加え、主人公・花木役のダンスキャストKAITAが登壇する。
■メインスタッフ
監督・脚本・VFX：加藤道哉
総作画監督/キャラクターデザイン：田崎聡（※崎＝たつさき）、今村大樹
3DCG監督：秋山侑輝 設楽友久
モーションキャプチャスーパーバイザー：杉本玲
美術監督：渡邊洋一
美術デザイン：佐藤英樹
色彩設計：笹 愛美
映像演出：飯田甘奈
撮影監督：井関大智
編集：木村佳史子
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
劇伴音楽：千葉 "naotyu-" 直樹
音楽プロデューサー：千田耕平、金野沙矢香
ダンスプロデューサー：RIEHATA
アニメーション制作：マッドハウス×サイクロングラフィックス
■ダンスキャスト
小谷花木：KAITA
湾田光莉：KANATA
宮尾恩：ReiNa
厳島伊折：YOUTEE
壁谷楽：YU-KI
