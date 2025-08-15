「今日は日本が投降した日、東京で中国国旗を買える場所は？」との投稿に中国ネットで反響
中国のSNS・小紅書（RED）に15日、「東京のどこで中国国旗を買えるか」と問い掛ける投稿があり、反響を呼んだ。
投稿者の男性は「海外で最も買いたい物は中国国旗だった」とし、「東京のどこで中国国旗を買えるだろうか。とても欲しい。今日は日本が（第2次世界大戦で）投降した記念日だ」とつづった。
この投稿に、中国のネットユーザーからは「日本が投降した時、（中国）国旗はまだ生まれていない」とのコメントが寄せられ、多くの共感を集めた。
また、「君は日本が投降した時、中国がどの旗を使っていたか分かっているのか？」「1949年に新中国が成立。日本は蒋（介石）に投降したんだよ」との声や、「羽田空港にあったよ」とつづり中華民国（台湾）の旗の写真をアップするユーザーもいた。
このほか、「ははは、すごいな」「低級インフルエンサーによる高度なブラックジョーク」「あなたが言っているのが、日本が降伏を受け入れた時の『中国』であるなら、アマゾンで検索すれば出てくるよ」「逆に中国で日本国旗を売ったら店を破壊されるんじゃないか？」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）