¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¡×µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¡ÃæÅÄæÆ°úÂà¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤µ¤ß¤·¤«¤Ã¤¿¡×
º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç°úÂà²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤äµð¿Í¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÏ¢Íí¤¯¤ì¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤µ¤ß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÌîµåÁª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¦¡¦¡¦Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
½ª»Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿ºäËÜÁª¼ê¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÃæÅÄÁª¼ê¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯²ñÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¸åÇÚ¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃæÅÄÁª¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¹ë²÷¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºäËÜÁª¼ê¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¼éÈ÷¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤è¤ê¼éÈ÷¤¬ËÍ¤ÏËÜÅö¤ËÅ·ºÍ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼éÈ÷¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Î¼éÈ÷¤Ï¥·¥ç¡¼¥Ð¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Á÷µå¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼éÈ÷¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍ¤Ï¤¢¤Î¼éÈ÷¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ë¥×¥íÌîµå³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤Î¸½Ìò°úÂà¡£¤µ¤ß¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈºÇ¸å¤â¤¦°ìÅÙ¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£