µð¿Í¡¦ºäËÜ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÏ¢Íí¤¯¤ì¡Ä¡×°úÂàÉ½ÌÀ¤Î1³ØÇ¯²¼¡¦ÃæÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥ä¥Ä¡×¡Ö¼éÈ÷¤ÏÅ·ºÍ¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢1³ØÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ë°úÂàÉ½ÌÀ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÏ¢Íí¤¯¤ì¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¹¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Æü¥Ï¥à¤Î»þ¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÍè¤ë»þ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ò¤«¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÌîµåÁª¼ê¤Ã¤Æº£¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ËÍ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¼¤á¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ó¤ß¤êÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£²¿¤è¤ê¼éÈ÷¤¬ËÍ¤ÏÅ·ºÍ¤À¤Ê¤È¡×¤È¥×¥íÌÜÀþ¤Ç·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£