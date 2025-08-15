Jリーグ通算５人目の「田中雄大」が横浜FMに2026年より加入内定。三菱養和出身で慶應義塾大ではキャプテンを担う

Jリーグ通算５人目の「田中雄大」が横浜FMに2026年より加入内定。三菱養和出身で慶應義塾大ではキャプテンを担う