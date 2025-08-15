Jリーグ通算５人目の「田中雄大」が横浜FMに2026年より加入内定。三菱養和出身で慶應義塾大ではキャプテンを担う
2025年８月15日、横浜F・マリノスが新戦力の獲得を発表。慶應義塾大の田中雄大（22歳）が2026シーズンより加入内定、併せて今季はJリーグ特別指定選手として認定された。
2002年10月11日生まれの田中は、三菱養和SC調布ジュニア、三菱養和SC調布ジュニアユース、三菱養和SCユース、三菱養和SC社会人を経て慶應義塾大に入学。昨季は関東リーグ２部でチームを１部復帰させた原動力となり、今季からキャプテンを担うボランチは攻守両面でのアグレッシブなプレーが特長だ。
今回の加入内定決定を受け、田中は次のようにコメントしている。
「このたび、2026 シーズンより横浜F・マリノスに加入することになりました、慶應義塾大学の田中雄大です。
横浜F・マリノスという歴史と伝統のあるすばらしいクラブでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを大変うれしく思います。これまで応援し続けてくれた家族や自分に関わってくださったすべての方々の支えのおかげでここまで来ることができました。この場をお借りして感謝申し上げます。
お世話になった方々から受けた恩を少しでもお返ししていけるよう、プロサッカー選手としての自覚と責任を持ち、謙虚に、そして愚直に精進していきたいと思います。 ファン・サポーターの皆さま、一人のプロサッカー選手として、また一人の漢としてより一層の磨きをかけ、一日でも早く日産スタジアムで熱くクールに闘う姿をお見せしたいと思っています。応援をどうぞよろしくお願いします」
ちなみに、「田中雄大」という名前はJリーグで通算５人目。2020年シーズンで現役引退した田中、ヴァンフォーレ甲府の田中、福島ユナイテッドFCの田中、サンフレッチェ広島の田中に続く「田中雄大」だ。ただし、「雄大」の読み方は今回横浜FMに加入内定した田中だけ「ゆうた」だ（他の４人は「ゆうだい」）。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
