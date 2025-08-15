１５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、ついに蘭子（河合優実）と八木（妻夫木聡）が対面。ネットは俄然盛り上がりを見せている。

この日の「あんぱん」では、ミュージカルを無事終えた嵩（北村匠海）へ、いせ（大森元貴）が「一度歌詞を書いてくれませんか？」「もう一度楽しい仕事をしましょうよ」と誘うも、嵩は「僕は漫画家なんだ、漫画家は漫画を描くべきなんだよ」と断ってしまう。

かといって、漫画の仕事があるわけでもない嵩。のぶ（今田美桜）は昼間の仕事に加え、夜は嵩に内緒で八木の雑貨店を手伝うことに。そこへ蘭子が顔を出し、のぶは八木に蘭子を紹介する。

のぶは、蘭子は会社勤めをしながら映画の記事を書いていると説明すると、八木は「独立は考えないのか？」と聞く。蘭子は「会社を辞めたいと思う事はありますけど…。うち、学歴ないやろ？タイプを速く打てても、それで見下す人は多い」と口にする。

すると八木は「逆境が人に及ぼすものこそ、輝かしい」とポツリ。すぐに蘭子が「お、シェークスピア」と反応し、八木は「だから、今の君があるんじゃないのか？」と声をかける…。

さらに次週予告でも八木が蘭子へ「妻と子には絶対に生きて帰ると約束した」などと話しているシーンも。

蘭子と八木が急接近しているようにも見えるだけにネットは俄然盛り上がり。「え！蘭子と八木さん、結ばれる未来ありそうな感じ？」「八木さんと蘭子ちゃん、文学好き同士で、もしかして？」「蘭子さんまさか…八木さんと？」などの声が上がっていた。