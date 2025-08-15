荏原が急反騰し上場来高値、１～６月期営業益２５％増で自社株買いも発表
荏原<6361.T>は急反騰し３０００円台に乗せ、上場来高値を更新している。同社は１４日の取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算と自社株買いを発表した。売上高が４４８７億６８００万円（前年同期比１３．７％増）、営業利益が５００億６２００万円（同２５．３％増）となっており、業況と株主還元姿勢を好感する買いが入っている。
精密・電子やエネルギー、インフラ、環境の４つのセグメントで大幅な増収増益を達成した。受注高は４５１３億１９００万円（同１２．９％増）だった。北米でデータセンター向けが堅調に推移する建築・産業セグメントや、ごみ処理施設の大型案件があった環境セグメントなどで受注が伸長。同時に通期業績予想の修正を発表しており、営業利益予想はこれまでの１０１５億円から１０２５億円（前期比４．６％増）に引き上げた。コーポレート関連費用の修正や環境セグメントの運用管理・保守点検の売り上げ増加などを織り込んだ。売上高予想は事業別では見直した一方、総額は据え置いた。
自社株買いは９０９万９０９株（自己株式を除く発行済み株数の１．９７％）、または２００億円を上限とする。中長期的な株主価値の向上及び自己資本水準の適正化を図る。取得期間は８月２０日から１２月２３日とし、市場で買い付ける。
出所：MINKABU PRESS
精密・電子やエネルギー、インフラ、環境の４つのセグメントで大幅な増収増益を達成した。受注高は４５１３億１９００万円（同１２．９％増）だった。北米でデータセンター向けが堅調に推移する建築・産業セグメントや、ごみ処理施設の大型案件があった環境セグメントなどで受注が伸長。同時に通期業績予想の修正を発表しており、営業利益予想はこれまでの１０１５億円から１０２５億円（前期比４．６％増）に引き上げた。コーポレート関連費用の修正や環境セグメントの運用管理・保守点検の売り上げ増加などを織り込んだ。売上高予想は事業別では見直した一方、総額は据え置いた。
自社株買いは９０９万９０９株（自己株式を除く発行済み株数の１．９７％）、または２００億円を上限とする。中長期的な株主価値の向上及び自己資本水準の適正化を図る。取得期間は８月２０日から１２月２３日とし、市場で買い付ける。
出所：MINKABU PRESS