スタメン<4019.T>が急伸し年初来高値を更新している。１４日の取引終了後に発表した６月中間期連結決算が、売上高１７億１３００万円（前年同期比３９．３％増）、営業利益１億８００万円（前年同期８００万円の黒字）となり、営業利益が従来予想の３０００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。



広告宣伝や展示会出展などのマーケティング活動や、金融機関をはじめ多様なパートナー企業との連携を通じた販路拡大・ビジネスマッチングに注力した結果、従業員エンゲージメント事業「ＴＵＮＡＧ（ツナグ）」の新規顧客導入が順調に伸長したことが上振れの要因としている。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高３７億円（前期比３７．４％増）、営業利益２億３０００万円（同２．４％増）の８月４日に発表した修正値を据え置いた。また、未定としていた期末一括配当予想は４円（前期４円）にするとあわせて発表した。



出所：MINKABU PRESS