²Ï¹ç°ê¿Í¡¡Åìµþ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ÉÔ¿³¼Ô¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡¢ÃË¤Î¿Í¤Ç¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤¡Ö¼Ì¿¿»£¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¤¬£±£µÆü¡¢£Ã£Â£Ã¡¦£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤ÇÉÔ¿³¼Ô¤Ë¶²ÉÝ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤ªËß¤ÎºÇÃæ¤Îº®»¨¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¤«¤éÍè¤¿²Ï¹ç¤Ï¿·´´Àþ¤Îº®»¨¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿·´´Àþ¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤«¤é¾è¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤²¤¨¥Û¡¼¥à¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÃË¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¡ÈÉÔ¿³¼Ô¡É¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤é¡¢£Î£Å£×£Ó¤ÎÁýÅÄ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¡Ö¤¨¡¼¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤·¤¿¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ÇÌ¾¸Å²°Íè¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿»£¤é¤ì¤¿¡£¥Ü¥¯¤À¤±¤Î¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤«¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£