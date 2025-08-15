¡ÚÁûÁ³¡Û¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤ÇÆÍÁ³¼Ö¤¬Ë½Áö¡ÄÂÐ¸þ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·ÊâÆ»¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤à¡¡±¿Å¾¤Î50ÂåÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô
ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¤Ç13Æü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·ÆÍÁ³²ÃÂ®¡¢ÂÐ¸þ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤ÆÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¡£Êâ¹Ô¼Ô¤Ï´Ö°ìÈ±¤ÇÈï³²¤òÌÈ¤ì¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Î2¿Í¤Ï¹ø¤äÏÓ¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬±¿Å¾Ãæ¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ñ¸÷µÒ¤äÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¾ì½ê¤ÇÆÍÁ³¼Ö¤¬Ë½Áö
8·î13Æü¸á¸å3»þº¢¡¢ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤¬Ë½Áö¤¹¤ë½Ö´Ö¡£
Çò¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÆÍÁ³¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤êÂÐ¸þ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤«¤éÇ÷¤ëË½Áö¼Ö¤ò¤È¤Ã¤µ¤ËÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¶âÂô»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÀõÌîÀîÂç¶¶¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤äÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¾ì½ê¤À¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡Ä±¿Å¾Ãæ¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤«
·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢ÊâÆ»¤Ë¸åÎØ¤¬¾è¤ê¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï50Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï±¿Å¾Ãæ¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤Ë»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤â¹ø¤äº¸ÏÓ¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
