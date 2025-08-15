15時の日経平均は715円高の4万3364円、ＳＢＧが196.51円押し上げ 15時の日経平均は715円高の4万3364円、ＳＢＧが196.51円押し上げ

15日15時現在の日経平均株価は前日比715.26円（1.68％）高の4万3364.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は870、値下がりは673、変わらずは75。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を196.51円押し上げている。次いでファストリ <9983>が141.81円、ソニーＧ <6758>が37.31円、東エレク <8035>が26.84円、ＫＤＤＩ <9433>が21.07円と続く。



マイナス寄与度は13.64円の押し下げで電通グループ <4324>がトップ。以下、クレセゾン <8253>が13.57円、ＴＤＫ <6762>が9.12円、トレンド <4704>が3.11円、オリンパス <7733>が2.57円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は金属製品、水産・農林、倉庫・運輸の3業種にとどまっている。値上がり率1位は銀行で、以下、非鉄金属、保険、電気・ガス、石油・石炭、その他金融と続いている。



※15時0分0秒時点



株探ニュース

