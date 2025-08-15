¾®¤µ¤Ê¿¿¼î¤¬·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¡¡Ãæ¹ñ¡¦Þ¶¹¾¾Ê»³²¼¸ÐÄÃ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò½ôÚú8·î15Æü¡ÛÃæ¹ñÞ¶¹¾¾Ê½ôÚú¡Ê¤·¤ç¤¡Ë»Ô»³²¼¸ÐÄÃ¤Ï¸½ºß¡¢¿¿¼î¤ÎÍÜ¿£¡¦²Ã¹©¡¦¼è°ú¤ÈÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃ¿§¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÂ¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿¿¼î¤ÎÅÔ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÄÃ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¿¼î»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸ÂÖÍÜ¿£¤È¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¡ËÈ¯Å¸¤ò¼Â¸½¡£¹ñÆâ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¿¿¼îËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¡¢Ã¸¿å¿¿¼î¤±¤ó°ú¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿¼î¼è°úÎÌ¤ÏÁ´¹ñ¤Î8³ä¤òÀê¤á¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¿¿¼î¤¬·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÂ¥¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ËÁý¼ý¤ÈÉÙÍµ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£