£¹Æü¡¢Þ¶¹¾¾Ê½ôÚú»Ô»³²¼¸ÐÄÃ¤Î²ÚÅì¹ñºÝ¼îÊõ¾ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¿¿¼î¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡£¡Ê½ôÚú¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÌÓÃÝ¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò½ôÚú8·î15Æü¡ÛÃæ¹ñÞ¶¹¾¾Ê½ôÚú¡Ê¤·¤ç¤­¡Ë»Ô»³²¼¸ÐÄÃ¤Ï¸½ºß¡¢¿¿¼î¤ÎÍÜ¿£¡¦²Ã¹©¡¦¼è°ú¤ÈÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃ¿§¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÂ¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿¿¼î¤ÎÅÔ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Æ±ÄÃ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¿¼î»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸ÂÖÍÜ¿£¤È¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶­ÇÛÎ¸·¿¡ËÈ¯Å¸¤ò¼Â¸½¡£¹ñÆâ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¿¿¼îËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¡¢Ã¸¿å¿¿¼î¤±¤ó°ú¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿¼î¼è°úÎÌ¤ÏÁ´¹ñ¤Î8³ä¤òÀê¤á¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¿¿¼î¤¬·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÂ¥¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ËÁý¼ý¤ÈÉÙÍµ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

£¹Æü¡¢Þ¶¹¾¾Ê½ôÚú»Ô»³²¼¸ÐÄÃ¤Ç¥É¥Ö¥¬¥¤¤ò³«¤­¿¿¼î¤ò¼è¤ê½Ð¤¹½¾¶È°÷¡£¡Ê½ôÚú¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÌÓÃÝ¡Ë
£¹Æü¡¢Þ¶¹¾¾Ê½ôÚú»Ô»³²¼¸ÐÄÃ¤Î²ÚÅì¹ñºÝ¼îÊõ¾ë¤Ç¿¿¼î¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òµÒ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÈÎÇä°÷¡£¡Ê½ôÚú¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÌÓÃÝ¡Ë
£¹Æü¡¢Þ¶¹¾¾Ê½ôÚú»Ô»³²¼¸ÐÄÃ¤Î¿¿¼î¥¹¥Þ¡¼¥È²½ÍÜ¿£´ðÃÏ¤Ç¥É¥Ö¥¬¥¤¤òÊüÎ®¤¹¤ë½¾¶È°÷¡£¡Ê½ôÚú¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÌÓÃÝ¡Ë
£¹Æü¡¢Þ¶¹¾¾Ê½ôÚú»Ô»³²¼¸ÐÄÃ¤Î²ÚÅì¹ñºÝ¼îÊõ¾ë¤Ç¿¿¼î¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÁª¤ÖµÒ¡£¡Ê½ôÚú¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÌÓÃÝ¡Ë
£¹Æü¡¢Þ¶¹¾¾Ê½ôÚú»Ô»³²¼¸ÐÄÃ¤Î¿¿¼îÍÜ¿£µ»½Ñ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡£¡Ê½ôÚú¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÌÓÃÝ¡Ë
£¹Æü¡¢Þ¶¹¾¾Ê½ôÚú»Ô»³²¼¸ÐÄÃ¤Î²ÚÅì¹ñºÝ¼îÊõ¾ë¤Ç¿¿¼î¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÁª¤ÖµÒ¡£¡Ê½ôÚú¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÌÓÃÝ¡Ë