女子プロレスラーでタレントの上原わかな(29)が15日、自身のインスタグラムを更新。チャイナドレスでハイキックを決めるショットを公開した。



【写真】チャイナドレスで見事なハイキック！

「チャイナでハイキック！！」と投稿し、赤のチャイナドレスに黒のヒールを履いた姿で足を高々と上げてキックを決めるポーズの写真を掲載。ハッシュタグで「チャイナ 」「チャイナ服 」「コスプレ 」「春麗 」「streetfighter」「グラビア」「グラビアアイドル 」「ツヨカワ 」「ツヨカワ女子 」「筋肉 」「筋肉女子 」「アスリート 」「健康美」「上原わかな」「WAKANAAA」「tjpw 」「プロレス 」「女子プロレス 」「女子プロ」「大食い 」「大食い女子 」「グルメ」「サウナ 」「銭湯 」「ポートレート 」「アイドル」「professionalwrestling 」「prowrestling 」「cosplay 」「bigeater」と添えた。



フォロワーからは「型が綺麗」、「蹴られたら失神しそう笑」、「インパクト抜群！」、「可愛い過ぎる」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）