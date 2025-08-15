¡Úµð¿Í¡Û5Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦´îÂ¿Î´²ð¤¬±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡¡º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î41»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.230
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï15Æü¡¢Á°Æü14Æü¤Ë´îÂ¿Î´²ðÁª¼ê¤¬±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´îÂ¿Áª¼ê¤Ï2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Î°éÀ®2°Ì¤ÇµþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç¤«¤éµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡¢5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë26ºÐ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1·³¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë14»î¹ç¡¢2024Ç¯¤Ë1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ï´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«Ëë1·³¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï2·³¸ø¼°Àï¤Î41»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.230¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·7·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿G¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Î2·³À¾ÉðÀï¤òºÇ¸å¤Ë½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´îÂ¿Áª¼ê¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Ö±¦É¨³°Â¦È¾·îÈÄË¥¹ç½ÑµÚ¤ÓÀ©Æ°½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Âà±¡¸å¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£