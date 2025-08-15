ÀõÁðÃÏ²¼³¹¤Î»¨²ßÅ¹¤Ç¡ÖÂçËã¥°¥ß¡×¤Ê¤ÉÈÎÇä¤«¡¡·Ð±Ä¼ÔÉ×ÉØ¤òÂáÊá
Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Î¡ÖÀõÁðÃÏ²¼³¹¡×¤Î»¨²ßÅ¹¤Ç¡¢´¥ÁçÂçËã¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉ×ÉØ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»¨²ßÅ¹¡ÖPAPIZONDON¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¹ÓÀî³ÙÂçÍÆµ¿¼Ô¤ÈºÊ¤Îµ¨ÈþÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯6·î¡¢¡ÖÀõÁðÃÏ²¼³¹¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢´¥ÁçÂçËã¤Ê¤É0.65¥°¥é¥à¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ¹¤ÇÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂçËã¥°¥ß¡×¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Å¹¤«¤é¤Ï´¥ÁçÂçËã¤ä·×ÎÌ´ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤Ê¤É¤ª¤è¤½250¥°¥é¥à¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢³ÙÂçÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡¢µ¨ÈþÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
