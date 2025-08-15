中日・中田翔内野手が１５日、バンテリンドームで記者会見を開き、今季限りで現役引退を表明した。１８年目の今季は５月中旬に腰痛で離脱。８月７日に１軍に復帰したが、１２日に再び出場選手登録を抹消された。通算３０９本塁打。３度の打点王と５度のベストナインに輝いたスラッガーは腰の痛みが限界を迎えて決断した。会見ではけがに悩んだ近年を「野球が嫌いになりかけた」と吐露。中日への感謝の気持ちを何度も口にしたが、会見の後にも取材に応じた。

以下は一問一答

―これまでお世話になった監督に連絡は

「しました、もちろん」

―どういうやりとりを

「みなさん『これからの人生の方が長いから、しっかりと精進して、謙虚にやっていきなさい』という言葉に添えて『よく頑張りましたね』って。お疲れさんという言葉を、みなさんにかけてもらいました」

―４番で起用した栗山監督とは

「電話でも話しました。梨田さんから始まり、栗山さんが一番長かったですかね。栗山さんはああいう方なので『何もしてやれなくて…』という話になりがちなんですけど『翔と俺の付き合いはこれからの方が長いからな』って。ありがたい言葉をかけてくれましたし、電話でそういう話はしました」

―３６歳の中田が１年目の中田に言葉をかけるなら

「どうだろな。『ビッグマウスはやめとけよ』って。ビッグマウスで、いい意味でも悪い意味でもたたかれたので。それぐらいかな」

―ファンが増えるきっかけにもなったのでは

「それで『こういうキャラが好きやわ』って言ってくれるファンのみなさんもいましたし『なんや、こいつ。生意気やな』って言われることもたくさんありましたけど。中田翔っていう人間を貫き通す意味で、それでもよかったのかなと思いますけどね」

―ファンやチームメートにどんな姿を見せて締めくくりたい

「体のコンディションの面があるので。どうしたい、ああしたいというのは現時点では分からないですけど。しっかりユニホーム着てる姿を、応援してくださったファンのみなさんには見届けてもらいたいなと思います。一番はこの舞台で打って活躍して、お立ち台でって、いろんなことが頭にありますけど、こういう世界なので。思った通りにいかないのがこの世界。どういう形になるか分からないけど、しっかり下で若い子たちと汗をかいて、最後すがすがしい気持ちでユニホームを脱げれたらいいかなと思います」