¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡¦º´Æ£¿Î¡¡8²ó¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¤¦¤Þ¤¯¿Ä¤Ç¡Ä¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè10Æü¡¡2²óÀï¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ2¡½1À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡3µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢1992Ç¯°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î8²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é4ÈÖ¡¦º´Æ£¿Î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÆóÄ¾¡¢Í·¥´¥í¤È3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¸«»ö¤Ë4ÈÖ¤Î½ÅÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¤¦¤Þ¤¯¿Ä¤Ç¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£3ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÂÇ¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¥Ð¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÇ¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£