¸©¤Ï15Æü¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ç50ÂåÃËÀ­¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²Æ¡¢¸©Æâ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï5¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ­¤Ïº´ÅÏ»Ô¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢8·î9Æü¤Î¸áÁ°10»þÁ°¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÈÂÁ÷»þ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢14ÆüÌë¤Ë»à°ø¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Åö»þ¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ç¤ÏÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡î¤Û¤É¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¸©¤ÏÇ®Ãæ¾É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê´¹µ¤¤ò
¡¦¤Î¤É¤¬³é¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë
¡¦ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤Î³èÍÑ
¡¦Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½»þ¤Ï¡¢³°½Ð¤òÈò¤±¤ë

¡ãÇ®Ãæ¾É¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¤È¤­¡ä
¡¦ÎÃ¤·¤¤´Ä¶­¤ØÈòÆñ
¡¦°áÉþ¤òÃ¦¤®ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹
¡¦Îä¤¿¤¤¿å¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤òÀÝ¼è
¡¦¼«ÎÏ¤Ç¿åÊ¬¤òÀÝ¤ì¤Ê¤¤¤È¤­¤ÏÌµÍý¤»¤ºµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö

¹âÎð¼Ô¤Ï½ë¤µ¤ä¡¢¤Î¤É¤Î³é¤­¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÀ¼¤«¤±¤ä¸«¼é¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£