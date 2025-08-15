「R−1グランプリ」で2013年王者に輝いたお笑い芸人の三浦マイルド（47）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。広陵（広島）が第107回全国高校野球選手権（甲子園）の大会期間中に出場辞退したことを巡る開星（島根）の野々村直通監督の発言を受け、私見をつづった。

野々村監督は仙台育英（宮城）との2回戦で敗れた試合後、SNSについて「僕は見ないんだけど、結局陰から物を言うっていうのは卑怯でね、俺はいつも思うけど」と言及。「うちらでも匿名で手紙が来たりするんだけど、名を名乗れって。我こそは出雲の国の野々村であるぞと。いざ尋常にっていうね。批判するなら出てこいと、お互いに。それが武士道でしょう」と強調していた。

賛否を巻き起こしている野々村監督の一連の発言について三浦は「この監督さんの発言は、広陵の事件を矮小化するものではなく、広陵の問題点を指摘した上で、過度な匿名での誹謗中傷を批判してると思うのですが、何か問題なんですかね？？」と反応し、賛同を示した。

続けて「もういいでしょう。広陵の問題は。生徒の名前も公表されて、大会も辞退してこれ以上、何を追い詰める必要あるの？」「中井監督や大人達は責任とらなきゃいけないと思うよ。ただ、『広陵高校が』という主語で非難すると、野球部と関係ない子達も傷つくから。もう少し考えましょう」と言及。

最後に「行き過ぎた正義感ほど危ういものはないですよ。私も含めSNSをやってる人全員が、己の言動を見直しましょうね」と呼びかけていた。