Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¡ª¡¡GK¥Ç¡¦¥Ø¥¢¡¢¥¡¼¥ó¡¢¥¸¥§¥³¤éÀèÈ¯¤Î¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ËµÕÅ¾¾¡Íø
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Ï14Æü¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡8·î4Æü¡Á16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¡£8·î5Æü¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Î¥¢C¤È¤Î»î¹ç¤ò1¡Ý1¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯9Æü¤Ë¤Ï¥Á¥§¥¼¡¼¥Ê¤ò1¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10Æü¤Ë¤Ï¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ë0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢13Æü¤Ë¤Ï¥ß¥é¥ó¡¦¥Õ¥È¥¥¡¼¥í¡ÊU¡Ý23¥Á¡¼¥à¡Ë¤ò4¡Ý1¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢14Æü¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤ÎÁí»Å¾å¤²¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£24Æü¤Ë¥»¥ê¥¨A³«Ëë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î21Æü¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¦¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï¡¢¡È¼é¸î¿À¡É¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¥À¥Ó¥É¡¦¥Ç¡¦¥Ø¥¢¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥í¥Ó¥ó¡¦¥´¥»¥ó¥¹¡¢ºòµ¨¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ç19¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥â¥¤¡¼¥º¡¦¥¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢ºòµ¨¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²Æ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÂåÉ½FW¥¨¥Ç¥£¥ó¡¦¥¸¥§¥³¤âÀèÈ¯¤ËÊÂ¤Ù¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï16Ê¬¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ØÅ¾¤¸¡¢Âç³°¤Ë³«¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥É¥É¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¡¢¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½MF¥¸¡¼¥â¥ó¡¦¥¾¡¼¥à¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¿¯Æþ¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥°¥º¥à¥ó¥É¥½¥ó¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÄÀ¤á¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Ï33Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿MF¾¾±Êñ¥ÂÁ¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑ⼤³Ø¡Ë¤¬Ãæ±û¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀDF¾ïÆ£ÁÕ¡ÊÃæ±ûÂç³Ø¡Ë¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£1¡Ý1¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤â¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿81Ê¬¡¢ºÆ¤Ó»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤Î±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿DFµÈÂ¼ÎÜÚð¡Ê´Ø⻄⼤³Ø¡Ë¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Çº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿DFÃÓ⾕¶ä»ÑÏº¡ÊÃÞÇÈ⼤³Ø¡Ë¤¬¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤¬¡¢º£µ¨¤è¤ê¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ô¥ª¥ê´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤òÇË¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢±óÀ¬¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¡1¡Ý2¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡16Ê¬¡¡¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥°¥º¥à¥ó¥É¥½¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ë
1¡Ý1¡¡33Ê¬¡¡¾ïÆ£ÁÕ¡ÊÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¡Ë
1¡Ý2¡¡81Ê¬¡¡ÃÓ⾕¶ä»ÑÏº¡ÊÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¡Ë
