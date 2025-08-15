画像はイメージです。 Image: shutterstock

「持ちやすさ」は重要。

2025年に登場が予想されるiPhone 17シリーズ。今年は薄型に特化したiPhone 17 Airなる新モデルの登場が噂されています。

「Air」という単語は、iPad AirやMacBook Airなどにも使われており、iPhoneにくっついたとしてもおかしい話ではない。薄いスマホは、持ちやすく使いやすいスマホ。持ちやすいiPhone、最高では？

しかも、iPhone 17 AirはProモデルほどお高くないとの噂もあります。「無印は普通すぎる、でもProは高すぎる」とお悩みの人にとっては、サイズ的にもちょうど良いモデルになるかもしれませんね。

この記事では、執筆時点で判明しているiPhone 17 Airについての噂をまとめています。Air熱を高めていきましょう！

＜目次＞ iPhone 17 Airの価格【NEW!】 iPhone 17 Airの本体の薄さ【NEW!】 iPhone 17 Airのディスプレイ iPhone 17 Airのカメラ iPhone 17 Airのバッテリー【NEW!】 iPhone 17 Airのスペック iPhone 17 Airのカラー【NEW!】 iPhone 17 Airの発表日・発売日【NEW!】

iPhone 17 Airの発表日・発売日【8/15 更新】

iPhoneの新モデルは、例年9月第2週の火曜日に発表されます。現行最新のiPhone 16シリーズは2024年9月10日に、ひとつ前のiPhone 15シリーズは2023年9月13日に発表されました。と、いうなかで……

iPhone 17シリーズの発表は、9月9日か10日になりそうな話が出てきています。

発売日は、発表された週の翌週金曜が恒例となっています。

iPhone 17 Airの価格【8/15 更新】

iPhone 17 Airの予想価格は、 949ドル（約14万1320円） 。スペシャルなiPhoneのわりに、お手頃な価格になるのでは？とみられています。

参考までに、iPhone 17シリーズの予想価格が下記です。

モデル 価格（USD） 価格（円・約） iPhone 17 $849 約126,230円 iPhone 17 Air $949 約141,320円 iPhone 17 Pro $1,149 約170,100円 iPhone 17 Pro Max $1,249 約186,000円

噂によるとカメラシステムを単純化することでコストを抑えているとのこと。

少なくとも、AirはProよりはお安いと考えて良いでしょう。

iPhone 17 Airの本体の薄さ【8/15 更新】

Image: Apple

iPhone 17 Airの薄さは、約5.5mm〜5.65mmほどで重さは約145gになるとのこと。

薄すぎるとバキっと折れるのが怖い。かといって、Airを名乗るからには他モデルとは一線を画す薄さもほしいところ。そう考えると、5mm前後ってのは現実的なサイズ感なんですね。さらに、iPhone 17 Airはチタンフレームな可能性という噂もあるので、頑丈さも担保できていそう？

さらにカメラ部分の厚さが4mmであり、本体の最も厚い部分は9.5mmと予想。カメラ部分だけかなり分厚くなるって、一体どんなデザインになるのでしょう…。

iPhone 17 Airのディスプレイ

Image: Apple

iPhone 17 Airのディスプレイサイズは、iPhone 16Plusとほぼ同じ6.6インチで、解像度は約1260×2740になるとの予想。AirはPlusと選手交代で投入されるとの噂もあるため、この線は濃厚ですね。

また、メタレンズの採用によりディスプレイのノッチ（Dynamic Island）の小型化も期待されています。実はDynamic Islandって登場してから一度もアップデートしてないんですよね。そろそろアップデートが来てもおかしくない。

iPhone 17 Airのカメラ

Photo: amito こちらの写真はiPhone SE 第3世代

薄さに全力投球のためか、リアカメラは1基となる予想。カメラの解像度は48MPで、現行のiPhone 16のメインカメラと同じ解像度です。インカメラは24MP。

スマホカメラをあまり使わない人にとっては、プラスなトレードオフともいえる。

またデザイン面では、Pixelのようにカメラバーが付く予想。わりと大幅なデザインのシフトチェンジと言えるのではないでしょうか。

iPhone 17 Airのバッテリー【8/15 更新】

バッテリーについては、iPhone 16eに初めて採用された通信用の｢C1｣モデムチップが採用されるという噂もありますが、一方で最近では、薄型化の弊害としてバッテリー持ちが悪くなるとの噂も。奇妙なほどに薄いバッテリーの画像もリークされているため、たしかにそれも頷ける。

この問題を解決するため、iPhone 17 Air用のバッテリーケースも計画されているとか。それは本末転倒かも…。

iPhone 17 Airのスペック

現行のiPhone 16シリーズのSoCには、A18チップとA18 Proチップが採用されています。ということで、iPhone 17シリーズには後継となるA19チップおよびA19 Proチップが採用される予定。

iPhone 17 Airは、このうちA19チップを搭載するとみられています。これもPlusモデルの置き換えと考えれば妥当なところでしょう。

メモリについては、メモリは12GBの予想も。 これは高位機種iPhone 17 Pro Maxで予想されるメモリと同じです。Proモデルに限らず、イレギュラーモデルであるiPhone 17 Airにまでメモリ12GBのせるというのでちょっとビックリです。

iPhone 17 Airのカラー【8/15 更新】

iPhone 17 Lineup Colors pic.twitter.com/Np86kDD7Fj - Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 30, 2025

リーカーが掲載した、iPhone 17全シリーズのダミーモデルらしき端末です。

グリーン？ オレンジ？と、ヴィヴィッドな新色が期待されているiPhone 17シリーズですが、Airのカラバリは、

・ブラック ・ホワイト（シルバー） ・ライトブルー ・ゴールド

とシンプルな予想。

まとめ

Image: shutterstock

僕個人としては、iPhone 17 Airへの期待はかなりデカいです。やっぱり薄いスマホって持ちやすいし、無印では物足りない人の着地点としても良い塩梅かなと。「薄さって大事？」な声もあるけど、iPhoneもMacもiPadもMiniモデルは好評ですし。

一方で、1基しかないリアカメラやバッテリー容量などは懸念点。カメラは望遠に慣れてるから、（おそらくは広角の）メインカメラだけで満足できるだろうか…。まるでズームレンズから単焦点レンズに引っ越すような感覚。

薄さに特化したiPhone 17 Air。果たして器用貧乏となるか、持ちやすさis正義を改めて実感することとなるか。さらなる続報を待たれよ！

