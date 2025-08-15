¡Ö¤ï¡¼ÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡ÖËã±û¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ÎàÌ©Ãåá¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌë¤Ë¡Ä
¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤Æ¡Ä
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤¬¥¹¥ì¥Ã¥º¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº(47)¡£¡ÖÈÕ¸æÈÓ¤Ø¡¢ÂÔ¤Ä»þ´Ö¡¡¤Ï¤°¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¤Ç½÷Í¥¤Î»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó(14)¤ò¸å¤í¤«¤éÌ©Ãå¤·¤ÆÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÉãÌ¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¡¼ÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡ÖËã±û¤Á¤ã¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¡¢¥Ñ¥Ñ¤â¥á¥í¥á¥í¤À¤ï¡Á¡×¡ÖåºÎï¤Ç¸¤½¤¦¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤êÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£