¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤®¡×ÊÅ²¼¤¬¤ª¸ÀÍÕ¡¡½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡ÄÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿15Æü¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤ÎÄÉÅé¼°¤Ë¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤Î°äÂ²¡¢3358¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·¤Î»²Îó¼Ô¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤ÎÂ¹¤Ê¤É¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬½é¤á¤ÆÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤ÎÂçÀï¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤è¤½310Ëü¿Í¤òÅé¤ß¡¢»²Îó¼Ô¤Ï¡¢Àµ¸á¤Ë1Ê¬´Ö¤ÎÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢»ä¤¿¤Á³§¤Ç¿´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´õµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÀï¸å¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¿ÏÂ¤ÊºÐ·î¤Ë»×¤¤¤òÃ×¤·¤Ä¤Ä¡¢ ²áµî¤ò¸Ü¤ß¿¼¤¤È¿¾Ê¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀïÁè¤Î»´²Ò¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ì¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¡¢ Àï¿Ø¤Ë»¶¤êÀï²Ò¤ËÅÝ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢Á´¹ñÌ±¤È¶¦¤Ë¡¢¿´¤«¤éÄÉÅé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È²æ¤¬¹ñ¤Î°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×
ÊÅ²¼¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ÏÂ¨°Ì¸å¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸ÆâÍÆ¤¬Æ§½±¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î¤³¤È¤·¡¢¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊ¸¸À¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¤³¤È¤·¡¢Î²²«Åç¤ä²Æì¡¢¹Åç¤Ç°ÖÎî¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¸ì¤êÉô¤Ê¤É¤È¤âº©ÃÌ¤·¡¢²áµî¤Îµ²±¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÀïÁè¤Î·Ð¸³¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×À¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
°ÖÎîº×,
ÂçÁ¥,
Ë¡Í×,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Åìµþ,
Ê©ÃÅ,
¥¤¥Ù¥ó¥È