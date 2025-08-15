「暑くてもスッキリ飲める」ファミマ新作『パインオレンジフラッペ』、夏に飲みたい人気上位フレーバーを商品化
ファミリーマートの「FAMIMA CAFE」フラッペシリーズに、新作『パインオレンジフラッペ』が登場する。8月19日から、沖縄県を除く全国の店舗で販売される。
【写真】果肉がゴロゴロ…つぶつぶとシャリシャリの2つの食感が楽しめる『パインオレンジフラッペ』
「パインオレンジフラッペ」は、2024年に実施された消費者調査（※）で「夏に飲みたいフレーバー」の上位にランクインし、商品化に至った。底面にはごろっとしたパイン果肉入りのソースが使用されており、見た目の華やかさと風味豊かな食感を楽しめる。氷部分には、オレンジとパインの2つの果汁をブレンドし、爽やかな酸味と最後までフルーツ本来の味わいが感じられる仕立てになっている。
さらに、上部にはバレンシアオレンジの果肉をトッピング。つぶつぶとシャリシャリ、2つの異なる食感を組み合わせることで、暑い日でもすっきりとした飲み心地が味わえる。
また、ファミリーマートでは、8月15日から9月5日までの毎週金曜日に、フラッペ全品が税込価格から100円引きになる「フラッペフライデー」企画を開催中。今回の「パインオレンジフラッペ」も対象商品に含まれる。対象日は8月15日、22日、29日、9月5日の4日間で、宮崎・鹿児島・沖縄県は対象外となる。
※2024年に全国の15歳以上の男女約10,000人を対象に行った「フラッペフレーバー」調査
【写真】果肉がゴロゴロ…つぶつぶとシャリシャリの2つの食感が楽しめる『パインオレンジフラッペ』
「パインオレンジフラッペ」は、2024年に実施された消費者調査（※）で「夏に飲みたいフレーバー」の上位にランクインし、商品化に至った。底面にはごろっとしたパイン果肉入りのソースが使用されており、見た目の華やかさと風味豊かな食感を楽しめる。氷部分には、オレンジとパインの2つの果汁をブレンドし、爽やかな酸味と最後までフルーツ本来の味わいが感じられる仕立てになっている。
また、ファミリーマートでは、8月15日から9月5日までの毎週金曜日に、フラッペ全品が税込価格から100円引きになる「フラッペフライデー」企画を開催中。今回の「パインオレンジフラッペ」も対象商品に含まれる。対象日は8月15日、22日、29日、9月5日の4日間で、宮崎・鹿児島・沖縄県は対象外となる。
※2024年に全国の15歳以上の男女約10,000人を対象に行った「フラッペフレーバー」調査