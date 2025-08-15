中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンドームで会見し、今シーズン限りでの現役引退を表明した。

プロ１８年間で通算３０９本塁打の希代のスラッガー。「ホームランへの思いを問われると「やっぱり球場の雰囲気を一発で変えられるのはホームランだと思っている。ホームランに対してのこだわりも若い頃から強かった。ファンの皆さんもそこに対して期待して下さっていたと思う」と話した。

ただ、中日移籍後は昨季が４本塁打に終わり、今季もここまで２本。腰痛にも苦しみ「本当はもっともっとホームランを打ちたかった。この球場（バンテリンドーム）でもたくさんホームランをファンの前で見せたかった」としみじみ。「ホームランは特別なもの。ベースを、グラウンドを一周しているときの気持ち。あれはホームランを打ったことのある人間にしか分からない感覚だと思う。正直、もっともっとグラウンドを回りたかった」と話した。

中田は会見で引退を決断した理由を「日々野球をやっている中で、満足いくスイングができない、思い通りに体が動かないと感じてきた中で、これ以上チームに迷惑を掛けられないというのがあったので、そういう決断を下しました」と説明。会見中には瞳を潤ませる場面もあった。

中田は２３年オフに巨人との複数年契約を解除して自由契約となり、中日と２年契約を結んでいた。

中日に移籍１年目の昨季は開幕当初はチームをけん引したが、その後腰痛を発症し６２試合、打率・２１７、４本塁打、２１打点に終わった。腰の負担を減らすために減量して臨んだ１８年目の今季はここまで２５試合で２本塁打、４打点。５月に腰痛が再発して離脱し、今月７日に３カ月ぶりに１軍に昇格したが、１２日に抹消。昇格後は３打数無安打だった。

◆中田翔（なかた・しょう）１９８９年４月２２日生まれ、３６歳。広島県出身。１８４センチ、１０７キロ。大阪桐蔭から２００７年高校生ドラフト１巡目で日本ハム入団。打点王を３度獲得するなど、リーグを代表する強打者となる。２１年シーズン中に巨人へ移籍。２４年からは中日でプレーしていた。通算３０９本塁打は今季の現役選手中２位、１０８７打点は同３位。