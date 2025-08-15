◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 聖隷クリストファー1―2西日本短大付（2025年8月15日 甲子園）

初戦で春夏通じて初白星を挙げた聖隷クリストファー（静岡）は、あと一歩のところで敗れ、初出場2勝はならなかった。

1点を追う8回2死二塁から武智遥士（3年）が同点の左前適時打し同点に追いついたが、その直後に最速147キロの来秋ドラフト候補左腕・高部陸（2年）が無死一塁から相手4番に長打を浴びて決勝点を奪われた。

左腕・高部は140キロ台の直球と切れのいい変化球で力投。3回に1点を失ったが、要所で三振を奪いながら味方打線の反撃を待ったが、最後は踏ん張り切れなかった。

浜松商で春夏合わせて7度、掛川西では2009年選抜に導き、昭和、平成、令和の3元号で甲子園で勝利している上村敏正監督（68）は、「もっとうまく導いてあげれば」と首をかしげて話し始め、「高部は暑さの中で本調子ではなかった。浮いた球をとらえられてしまった。ただ、よくあれだけ打たれてあそこまで抑えてくれた。三振を取りにいった球を最後、とらえられてしまった」と試合を振り返っていた。