¾±»ÊÃÒ½Õ¡¡¤³¤Ã¤½¤ê»£±Æ¤·¤¿ºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ê¤Î¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¯¡©¿¿·õ¤Ë¤ª¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤Ã¤½¤ê»£¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ£ËÜ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¤«¤Ê¡©¾¡¼ê¤Ë»£¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ê¤Î¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Öº£Æü¤â¥·¥ç¥¸¤µ¤ó¤Ï¥ß¥¥Æ¥£¤ò¸«¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤·¤µ¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Î¤ª¼ê»æ¤Ê¤é¡¢µã¤±¤Á¤ã¤¦¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£